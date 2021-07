Maneater-DLC Truth Quest frisst Ende August Regierungsgeheimnisse auf

Tripwire Interactive hat uns am 1. April mit der Ankündigung eines Zusatzinhalts für Maneater reinlegen wollen und der Versuch war ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Heute wurde bekannt, dass das kostenpflichtige DLC "Truth Quest" (Kostenpunkt 15 Euro) am 31. August auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen wird. Wann und ob der Titel für die Nintendo-Switch-Version des Spiels verfügbar sein wird, ist unbekannt.

Das Add-On führt euer überdimensionales Meerestier an einen geheimen Regierungsstandort namens "Port Clovis", der vom Militär bewacht wird. Dort sollen wir eine mysteriöse Verschwörung aufdecken, die offensichtlich die gesamte Weltordnung bedroht. Erwartet neben jeder Menge Quatsch neue und alte Feinde, die an diesem Schauplatz zum Haifutter werden.

Quelle: Steam.