Maneater hat mehr als 14 Millionen Einheiten verkauft

Maneater, oder shaRkPG, wie es auch genannt wird, hat sich als ein kleiner Schläferhit erwiesen, wenn es um Verkäufe geht. Auch wenn wir seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 nicht viel von dem Spiel gehört haben, hat es geschafft, 14 Millionen verkaufte Exemplare zu verzeichnen.

In einer Pressemitteilung des Publishers Tripwire Interactive, in der die Ernennung eines neuen CEO diskutiert wurde, wurde enthüllt, dass mehr als 14 Millionen Menschen beschlossen hatten, für eine Weile zu sehen, wie es ist, ein Hai zu werden.

Das letzte Mal, als wir von Maneater hörten, hatte das Spiel im Jahr 2021 5 Millionen Spieler erreicht, so dass die Verkäufe in drei Jahren sehr konstant waren. In unserer Rezension haben wir Maneater eine 7 von 10 Punkten gegeben und das unterhaltsame und einzigartige Gameplay gelobt.