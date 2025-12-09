Mandrake ist eine ländliche Lebenssimulation, die von britischer Geschichte und Folklore inspiriert ist

Sehnsucht man sich nach den Tagen der historischen Dramen und dem Leben vor dem Trubel des industriellen oder digitalen Zeitalters? Wenn ja, hat der Entwickler Failbetter Games vielleicht das Projekt für dich.

Während seines Erscheinens bei der Wholesome Snack Showcase wurde das Spiel namens Mandrake erneut vorgestellt, wobei es als ländliche Lebenssimulation gilt, die von britischer Geschichte und Folklore inspiriert ist. Es ist ein Titel, der als "spielerisch responsive Erzählung" beschrieben wird, die einen "malerischen Kunststil" verwendet, und das alles in einer Welt, die vollgestopft ist mit "alten, wilden Kräften, unheimlichen Geistern; tiefgründigen Geschichten und tieferen Geheimnissen."

Es versteht sich von selbst, dass es viel zu erwarten gibt, und wenn Sie Life-Sim-Titel mögen, werden Sie froh sein zu hören, dass Mandrake zuerst auf dem PC über Steam (und auf Steam Deck erscheint, mit Plänen für Konsolenversionen in der Zukunft.