Mandragora: Whispers of the Witch Tree erscheint am 17. April für PC und Konsolen

Wir wussten schon seit ein paar Monaten, dass Primal Game Studios planten, Mandragora: Whispers of the Witch Tree am April 17 zu veröffentlichen, aber Publisher Knights Peak hat auch bestätigt, dass die Konsolenversion auch an diesem Datum erscheinen wird, wenn auch derzeit nur für Xbox Series und PlayStation 5. Die Switch-Version sei noch "in der Pipeline", wie sie uns in einer Pressepräsentation mitteilten.

Auf der Veranstaltung wurde viel darüber gesprochen, was wir von diesem Side-Scrolling-ARPG erwarten können, und es wurden Zahlen genannt. Zunächst einmal wird es groß werden, viel größer als wir dachten, und das vollständige Spiel (mit einem guten Prozentsatz an Nebenquests und vollständigen Jagden) wird voraussichtlich zwischen 40 und 50 Stunden dauern.

Darüber hinaus enthüllt der Fertigkeitsbaum, sowohl aktiv als auch passiv, fast 200 einzigartige Fähigkeiten oder Kräfte, die in Zehnerblöcken kombiniert werden können. Die Erkundung wird eine weitere Stärke von Mandragora: Whispers of the Witch Tree sein. Du wirst vorsichtig hinabsteigen und die dunklen Wände auf der Suche nach Geheimnissen erkunden. In vielen von ihnen werden wir neue Waffen finden können, und hier müssen wir eine weitere überraschende Zahl nennen: Mehr als 140 verschiedene Sets, darunter Doppelschwerter, Speere, Äxte und so weiter.

Die Gesamtzahl der Feinde zwischen "normalen", Mini-Bossen und Bossen wurde ebenfalls bekannt gegeben, und die Gesamtzahl beträgt fast hundert. Die meisten von ihnen werden einzigartige Feinde sein, also wird die Herausforderung da sein. Wir werden euch sehr bald weitere Details zum Spiel geben können, aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch den neuesten Trailer unten ansehen.