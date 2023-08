Mandragora Impressionen: Was passiert, wenn man Trine mit Dark Souls kreuzt?

HQ

Als ich den Mandragora Preview-Build zum ersten Mal startete, war das erste, was mir in den Sinn kam, Trine. Die 2,5D-Perspektive und die recht lebendigen Farben und Settings ließen mich zunächst denken, dass dieses Action-RPG mehr bellen als beißen könnte. Es dauerte keine 20 Minuten, bis mir klar wurde, wie falsch ich lag.

Mandragora ist nämlich ein Action-RPG mit Metroidvania-Elementen. Das bedeutet, dass es in seinem Kunststil und seinem Fantasy-Setting zwar wie Trine aussieht, sein Gameplay jedoch eher Blasphemous meets Dark Souls ist. Es ist herausfordernd und kann ein wenig frustrierend sein, aber vor allem erfordert es viel Geduld und Problemlösungsfähigkeiten, um erfolgreich zu sein.

Während ich im Moment nicht allzu viel auf der Erzählung und der Handlung herumreiten werde, da der Preview-Build ehrlich gesagt nicht viel dazu beigetragen hat, dies in einem guten Licht zu zeigen (Platzhalter-Zwischensequenzen tun das mit einem Spiel, aber wenn man bedenkt, dass vor der Veröffentlichung kein festes Veröffentlichungsdatum oder -fenster in Sicht ist, können Sie dies verzeihen), Das Gameplay wurde so gestaltet, dass es ein wenig Einfallsreichtum der Spieler erfordert. Deine Hand wird in diesem Spiel nicht gehalten, du musst herausfinden, wohin du gehen musst, wie du Missionsziele angehen kannst, wie du am besten mit neuen Gegnertypen umgehst, und das alles, zusätzlich dazu, Umweltgefahren zu vermeiden und dein Leben nicht zu verlieren und am letzten Kontrollpunkt respawnen zu müssen. Solltest du sterben, musst du zu deinem Todesort zurückkehren, um verlorene Essenz aufzusammeln, ohne dabei zu sterben, sonst ist sie für immer verloren - d.h. die Dark Souls Art der Behandlung.

Mandragora unterscheidet sich vor allem dadurch von anderen Metroidvania-Spielen, dass es sich um einen Side-Scroller handelt. Während die Welt im Wesentlichen so aufgebaut ist, dass Sie eine Vielzahl von Gebieten nicht erreichen können, bis Sie bestimmte Gegenstände und Fähigkeiten im weiteren Verlauf der Geschichte freigeschaltet haben, gelangen Sie durch die Welt, indem Sie sich einfach nach links und rechts bewegen. Es gibt auch ein gewisses Maß an Vertikalität, aber nicht auf die gleiche Weise wie bei anderen Metroidvanias wie Metroid Dread, Disney Illusion Island, Dead Cells, Hollow Knight und so weiter. Dieser eher horizontale Spielstil bedeutet, dass die Welt einfacher zu navigieren ist, auch wenn es ein wenig von dem Nervenkitzel aus dem Kampf nimmt.

Was den Kampf betrifft, so geht es weniger um Geschicklichkeit als vielmehr um Timing. Was ich damit meine, ist, dass du Feinde besiegen musst, indem du ihren Angriffen erfolgreich ausweichst und dann in den kurzen Zeitfenstern zuschlägst, wenn sie verwundbar sind. Hier ist keine entscheidende Pariermechanik am Werk, also kannst du nicht nur blocken, parieren, angreifen, wiederholen. Nein, es geht darum, sich zu ducken und Projektilen und feindlichen Schlägen aus dem Weg zu rollen und dann zum Gegenangriff überzugehen, wenn sich der Moment bietet. Dieser Kampfstil zeichnet sich zwar durch seine Herausforderung aus, fühlt sich aber ein wenig altbacken und repetitiv an, aber glücklicherweise versuchen die einzigartigen Waffen und Gegenstände und die verschiedenen Klassen, dies zu korrigieren.

Es ist erwähnenswert, dass ich in diesem Preview-Build nur die ritterähnliche Vanguard-Klasse testen konnte, die sich um Nahkampf-Action dreht. Aber es wird auch Optionen geben, um als Fernkämpfer zu spielen und mehr, um den Kampf und die Action besser aufzumischen. Dann gibt es noch die verschiedenen Waffen, Gegenstände und Fähigkeiten, die du im Laufe der Geschichte finden kannst und die den Weg für härtere Angriffe, bessere Verteidigungsausrüstung und sogar einzigartige Angriffsarten ebnen, aber da dieser Preview-Build nur relativ kurz war, bekam ich keinen guten Vorgeschmack darauf, wie dies in die vollständige Mandragora Erfahrung.

Was ich aus dem, was ich selbst ausprobieren konnte, sagen kann, ist, dass die Welt ein sehr fesselnder Ort zu sein scheint, den es zu erkunden gilt. Es gibt eine Sammlung einzigartiger Umgebungen, durch die man reisen kann, und eine Vielzahl von Gegnertypen, die es zu überwinden gilt (oder wahrscheinlicher ist, von ihnen geschlagen zu werden). In ähnlicher Weise zeichneten die Teile der Erzählung, die ich zusammensetzen konnte, ein ziemlich interessantes Bild, eines, das zweifellos viel zum breiteren Mandragora-Erlebnis beitragen wird, wenn es vollständig debütiert.

Ich werde Ihnen nicht sagen, dass mich der Preview-Build von Mandragora so umgehauen hat, dass ich mich jetzt darauf freue, den vollständigen Build auszuprobieren, aber gleichzeitig freue ich mich darauf zu sehen, wie Entwickler Primal Game Studio das, was sie haben, rechtzeitig zum Start weiter verbessert und iteriert, wann immer das letztendlich sein mag.