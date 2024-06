Mandragora, das Soulslike, das in diesem Jahr nach einem Herausgeberwechsel Realität wird

Es war etwa Anfang 2022, als Mandragora begann, in unserer Branche Wellen zu schlagen. Eine Fusion zwischen einem Action-RPG und Metroidvania mit Darksouls-artigen Untertönen wanderte auf der Suche nach Finanzierung durch KickStater. Schließlich beschloss Marvelous, die Rolle des Herausgebers zu übernehmen und ging sogar so weit, eine vorzeitige Veröffentlichung zu versprechen, obwohl keine Daten angegeben wurden. Trotzdem haben sie eine Beta veröffentlicht, die wir testen konnten, und wir haben einen Artikel mit unseren ersten Eindrücken geschrieben.

Plötzlich wurde es still um das Projekt von Primal Game Studio und wir haben bis jetzt nichts mehr davon gehört. My.Games kündigte Mandragora in seiner Live-Präsentation an und sicherte die Veröffentlichung für Ende dieses Jahres zu.

Es wurden nicht viel mehr Informationen enthüllt als zuvor; Es ist ein Titel, in dem dunkle Magie und dunkle Ästhetik eine herausragende Rolle spielen. Der Spieler begibt sich auf ein 2,5D-RPG-Metroidvania mit Hexerei und dunkler Magie, und die Herstellung von Waffen, Rüstungen und Amuletten wird für den Fortschritt entscheidend sein. Vom Studio versprechen sie einen komplexen Soulslike-Titel, in dem jeder Vampir von Braer Island und jeder Boss zunehmend "schrecklich" sein wird. Eine detailliertere Erklärung dessen, was bereits bekannt ist, finden Sie hier, Sie werden interessiert sein.

Schließlich ist eine der Neuigkeiten, die wir nicht wussten, dass es nicht nur auf dem PC, sondern auch auf PlayStation 5 und Xbox Series veröffentlicht wird. Außerdem haben sie neue Bilder von Mandragora gezeigt und sowohl die Grafik als auch das Design sind von hoher Qualität. Wir werden sehen, ob es so weitergeht und hoffentlich können wir es dieses Mal, anders als vor zwei Jahren, ab Herbst bei uns haben.