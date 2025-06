Manchester United verpflichtet den brasilianischen Stürmer Matheus Cunha für 62,5 Millionen Pfund

HQ

Manchester United hat mit der Verpflichtung des brasilianischen Stürmers Matheus Cunha, der für 62,5 Millionen Pfund (73 Millionen Euro) von den Wolverhampton Wanderers wechselte, einen großen Eindruck auf dem Sommertransfermarkt hinterlassen. Cunha tritt untul 2030 mit der Option auf ein weiteres Jahr bei.

Cunha, der seit 2021 Nationalspieler in Brasilien ist und früher bei Atlético de Madrid oder RB Leipzig spielte, sagte, dass United seit seiner Kindheit seine Lieblingsmannschaft in England war, als er "die Spiele der Premier League im Haus meiner Großmutter im Fernsehen sah".

"Ich kann es kaum erwarten, dass die Vorbereitung beginnt, um meine Teamkollegen kennenzulernen und mich auf die kommende Saison vorzubereiten. Mein ganzer Fokus liegt jetzt darauf, hart zu arbeiten, um ein wertvoller Teil des Teams zu werden und diesem Klub zu helfen, wieder an die Spitze zu gelangen."

Cunha wird an einem der heikelsten Momente von United teilnehmen und die Liga viel näher am Abstieg als Europa beenden, aber Fußballdirektor Jason Wilcox hofft, dass Cunha eine gute Ergänzung sein wird, da sie versuchen, "eine starke, dynamische und unterhaltsame Mannschaft aufzubauen, die in der Lage ist, um die größten Titel zu kämpfen".