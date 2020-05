Manchester United verklagt Fußballmanager 2020

Der Football Manager unterhält uns seit Jahrzehnten mit der Möglichkeit, sowohl große als auch kleine Teams zu den unglaublichsten Erfolgen zu führen. Nur wenige Teams haben sich darüber beschwert, in die Serie aufgenommen worden zu sein, doch die Anwälte des Fußballclubs Machester United in England sind nicht wirklich glücklich mit der Art und Weise, wie ihr Verein in Football Manager 2020 repräsentiert wird.

Manchester United bestätigt in einer Erklärung, dass sie Sega und Sports Interactive wegen der rechtswidrigen Verwendung ihrer Marke in Football Manager 2020 verklagen. Diese Entscheidung ist auch deshalb merkwürdig, da Spieler der Mannschaft schon seit Jahren in der Simulation abgebildet sind. Einer der Problembereiche scheint wohl zu sein, dass Football Manager 2020 den Namen des Vereins ohne das angebrachte Logo verwendet. Ein Verteidiger der Spielefirma sagt jedoch, dass das seit 1992 üblich sei. Wir werden sehen, ob das Ergebnis der Klage bekannt gegeben wird oder nicht, falls diese Klage zu keinem Urteil führt.

Quelle: The Guardian.