Manchester United könnte vier Jahre brauchen, bis es zu altem Ruhm zurückkehrt, sagt Paul Scholes

Manchester United erlebt den schlechtesten Saisonstart seit Jahrzehnten. Der Klub hat gegenüber seinem Nachbarn Manchester City an Stärke und Wettbewerbsvorteil verloren und die Premier League seit 2013 nicht mehr gewonnen.

Der neue Trainer Rubén Amorim, der nächste Woche erwartet wird, wird als neue Hoffnung für die Klubs gefeiert, vor allem nach seinem herausragenden Lauf mit Sporting Lisboa, zu dem auch ein 4:1-Sieg gegen Manchester City in dieser Woche gehört. Die Ergebnisse werden jedoch nicht sofort sichtbar sein.

Laut Manchester-United-Legende Paul Scholes könnte es Jahre dauern, bis Manchester United wieder zu altem Glanz zurückkehrt und ein ernsthafter Kandidat für die Premier League wird (danke, Eurosport).

"Die große Sorge für mich ist, wie er diese Mannschaft dazu bringen kann, um die Champions-League-Plätze zu kämpfen, wenn es das Allermindeste sein sollte", sagte Scholes gegenüber TNT Sports (danke, Eurosports). "Er kommt in einer Situation, in der sie in der Liga auf Platz 14 und in der Europa League auf Platz 20 stehen, also kommt er zu einem wirklich schlechten Zeitpunkt."

"Und dann weiß ich nicht, wie viel Zeit er noch haben wird, um den nächsten Schritt zu machen, um den Meistertitel herauszufordern. Man denkt an dreieinhalb oder vier Jahre, um auch nur annähernd so weit zu kommen."

Scholes glaubt, dass Sportin Lisboa unter Amorim unter der Leitung von Amorim "mit einer echten Energie einen Hunger bedrohte, den man hier im Old Trafford wahrscheinlich nicht gesehen hat", also muss er die Mentalität der Mannschaft ändern und einige Spieler von Man Utd, insbesondere Stürmer, dazu bringen, "die hässliche Seite des Spiels zu übernehmen".