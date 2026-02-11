HQ

Manchester United hat sich seit dem Weggang von Trainer Rúben Amorim und Darren Fletcher deutlich verbessert, wobei der neue Interimstrainer Michael Carrick weiterhin ungeschlagen ist.

Benjamin Sesko rettete am Montag einen Punkt bei einem 1:1-Unentschieden gegen West Ham United in der Premier League: Das letzte Mal, dass United in der Premier League verlor, war am 21. Dezember gegen Aston Villa. Seitdem gab es Unentschieden gegen Leeds United, Burnley und Siege gegen Fulham und, bemerkenswerterweise, die Tabellenführer Arsenal und Manchester City.

Das sind neun Spiele ohne Niederlage in der Premier League und insgesamt fünf Spiele ohne Niederlage seit der 1:2-Niederlage gegen Brighton im FA Cup, als Manchester United keine andere Konkurrenz als die Premier League hatte. Doch die Serie von vier Siegen in Folge (City, Arsenal, Fulham und Tottenham) wurde durch das Unentschieden gegen West Ham beendet... und Frank Ilett, auch bekannt als The United Strand, muss noch länger auf einen Haarschnitt warten.

Dieser Content Creator, der den sportlichen Niedergang von Manchester United leid hat, sagte am 5. Oktober 2024 in einem Video, dass er sich erst wieder die Haare schneiden werde, wenn Manchester United fünf Spiele in Folge gewonnen habe. Nach 493 Tagen kam Ilett diese Woche näher denn je, aber das 1:1-Unentschieden bedeutet, dass das Warten weitergeht... während Ilett in 2,3 Millionen, Abonnenten und sogar Sponsoring-Deals wächst.

Wie die BBC anmerkt, war das letzte Mal, dass United fünf Siege in Folge gewann, zwischen Januar und Februar 2024. "Ich habe damit angefangen und dachte, es sei nur ein Formeinbruch, besonders da United im Mai den FA Cup gewonnen hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich schlimmer werden und so lange weitergehen könnte", sagte Ilett.

Offenbar dauerte Manchester Uniteds längste Serie ohne fünf Siege in Folge 1999 902 Tage. Mit nur noch elf verbleibenden Runden der Premier League und keiner weiteren Wettbewerbe, glauben Sie, dass Frank Ilett sich diese Saison die Haare schneiden lässt?