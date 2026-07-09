Manchester United enthüllt Standort und Pläne für das neue Stadion mit 100.000 Sitzplätzen

HQ

Manchester United hat heute neue Details zu ihrem neuen Stadion mit 100.000 Sitzplätzen bekannt gegeben, das sie als Ersatz für Old Trafford planen, und es wird nur 350 Meter nordwestlich des bestehenden Old Trafford-Stadions liegen, "um das Erbe, die Traditionen und Spieltagsrituale zu bewahren, die unseren Fans so wichtig sind", sagten die Entwickler des Projekts.

Der englische Verein wird den Standort als neues "Stadium District" bezeichnen, mit ganzjährigen Sport- und Unterhaltungsangeboten. Der Verein hat mit den lokalen Behörden zusammengearbeitet, um das neue Stadion als Anker eines Sanierungsprozesses für das gesamte Viertel Trafford Wharfside zu gestalten, mit dem Bau von 15.000 neuen Wohnhäusern, 48.000 lokalen Arbeitsplätzen und neuen öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die gemischt genutzten Entwicklungen auf 150 Hektar haben laut dem Club das Potenzial, 7,3 Milliarden Pfund pro Jahr zu bieten, um die britische Wirtschaft anzukurbeln.

Was der Verein heute nicht enthüllte, ist das endgültige Design des Stadions, das angeblich unter einem riesigen Zelt untergebracht ist, um es vor Regen zu schützen.