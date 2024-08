Manchester United bekräftigt sein Engagement für eFootball mit der Erneuerung der Konami-Partnerschaft

HQ

Wenn du eine der letzten fünf Iterationen der Fußballspiele von EA gespielt hast und dich gefragt hast, wo einer der größten Fußballvereine der Welt (Manchester United ) geblieben ist, dann war es stattdessen in Konamis eFootball-Serie (und ehemals PES).

Die Red Devils arbeiten seit 2019 mit Konami zusammen und sehen ihr Branding, ihre Spieler, Old Trafford und mehr alle exklusiv im Fußballangebot des japanischen Unternehmens verwendet. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, denn jetzt haben Konami und United ihre Partnerschaft auf unbestimmte Zeit verlängert.

Was wir wissen, ist, dass es wieder einmal darum geht , "mehrere kommerzielle Rechte zu behalten, einschließlich des Spielerzugangs, der Medienmöglichkeiten und der Verwendung von offiziellem Vereinsbranding, Bildern und Nachbildungen in der eFootball-Serie".

Als Teil der Verlängerung können sich eFootball-Fans heute in das Spiel einloggen, um eine kostenlose Highlight: Bruno Fernandes -Karte mit einer Bewertung von 94 zu erhalten, die Chance zu haben, drei weitere United -Spielerkarten zu gewinnen, und an der United Challenge Event teilzunehmen, in der Hoffnung, auch eine Epic: Paul Scholes -Karte zu gewinnen.