Manchester City und Premier League legen Rechtsstreit um Sponsorenverträge mit Etihad Airways bei

Manchester City hat eine Erklärung veröffentlicht, in der eine Einigung mit der Premier League in Bezug auf die Regeln für Associated Party Transaction (APT) bestätigt wird. Dies sind die Regeln, die die Legalität für Fußballvereine einschränkten, Sponsoringverträge mit Unternehmen zu unterzeichnen, die mit ihren Eigentümern in Verbindung stehen. In diesem Fall Etihad Airways: Der Fußballverein unterzeichnete einen Sponsoringvertrag mit Etihad Airways, aber die Premier League blockierte ihn, weil sie sagte, dass der Deal über dem "fairen" Marktwert eines solchen Vertrags liege.

Mit anderen Worten, die Premier League versuchte, den Deal zwischen Manchester City und der Premier League zu blockieren, weil sie vermutete, dass er "aufgebläht" war, um einen fairen Wettbewerb zwischen allen Vereinen zu gewährleisten. Sie folgten den Regeln, die erstmals im Dezember 2021 festgelegt wurden, als der Saudi Public Investment Fund (PIF) Newcastle United übernahm.

Im vergangenen Oktober stellte sich ein unabhängiges Gericht auf die Seite von Manchester City und erklärte, dass "einige Teile" der Regeln diskriminierend seien. Die Premier League änderte die Regeln und Manchester City leitete erneut rechtliche Schritte ein, aber jetzt haben sich beide Parteien darauf geeinigt, das Verfahren zu beenden und einen Vergleich zu erzielen, bei dem Manchester City "akzeptiert, dass die aktuellen APT-Regeln gültig und verbindlich sind".

Nun wird Manchester City einen neuen Sponsoringvertrag mit Etihad Airways erneut vorlegen, der den Regeln der Premier League entspricht, so die BBC.

Das hat nichts mit der "Jahrhundertklage" gegen Manchester City zu tun, wegen über 100 angeblicher Verstöße gegen die Finanzregeln, die immer noch auf ihre Aufklärung wartet.