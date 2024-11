Manchester City zahlt Millionen an Benjamin Mendy zurück, nachdem er vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen wurde

HQ

Benjamin Mendy, ehemaliger Verteidiger von Manchester City, hat Anspruch auf rund 11 Millionen Pfund vor Steuern von Manchester City an nicht gezahlten Gehältern, da er im September 2021 ohne Bezahlung suspendiert wurde. Mendy wurde wegen Vergewaltigungsvorwürfen und sexueller Übergriffe angeklagt, aber im Juli 2023 freigesprochen.

Mendy verbrachte von September 2021 bis Januar 2022 fünf Monate in Untersuchungshaft. In diesen Monaten, so Richter Dunlop, hatte Manchester City das Recht, Mendys Gehalt einzubehalten. Aber danach, in den 17 Monaten zwischen Januar 2022 und Juli 2023, sagt der Richter, dass Mendy das Recht hat, sein Gehalt ausgezahlt zu bekommen, wie in der BBC zu lesen ist.

Der Richter sagt, dass Mendy nach seiner Entlassung aus der Haft bereit war zu arbeiten, aber aufgrund der Suspendierung durch die FA nicht konnte, "unvermeidlich oder unfreiwillig von seiner Seite". Mendy forderte vor einem Arbeitsgericht 11 Millionen Pfund, aber über den endgültigen Betrag entscheiden die beiden Parteien.

Mendy verließ Manchester City, als sein Vertrag im Juni 2023 auslief. Allerdings hatte er seit August 2021 nicht mehr gespielt. Er spielt derzeit für den französischen Klub Lorient.