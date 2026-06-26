Manchester City wird Transferrekorde für Elliot Anderson brechen: mindestens 116 Millionen Pfund, 134,4 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler

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Die Premier League zeigt erneut, warum sie den übrigen europäischen Ligen weit voraus ist, nachdem Manchester City einem vereinsrekordverdächtigen Transfer für Elliot Anderson, den 23-jährigen Mittelfeldspieler von Nottingham Forest, für 116 Millionen Pfund bzw. 134,4 Millionen Euro zustimmt, wobei einige Quellen darauf hinweisen, dass dies sogar einen neuen Rekord im englischen Fußball aufstellen könnte: bis zu 116 Millionen Pfund, 150,6 Millionen Euro, laut BBC.

Manchester Citys bisher teuerste Verpflichtung war Jack Grealish, der 2021 für 100 Millionen Pfund / 117 Millionen Euro von Aston Villa gekauft wurde.

Nottingham Forest, das in der Premier League den 16. Platz belegte, lehnte Berichten zufolge zwei frühere Angebote von Manchester City ab, wodurch der Preis für den Mittelfeldspieler, der derzeit bei England bei der Weltmeisterschaft spielt, erhöht wurde. Es gab immer "ein gewisses Maß an Vertrauen, dass der Deal irgendwann zustande kommen würde", berichtet BBC, doch im Moment lehnte der Spieler es ab, Fragen zu seiner Zukunft zu beantworten, und konzentrierte sich auf ihr Spiel gegen Panama bei der Weltmeisterschaft am Samstag um 22:00 Uhr BST, 23:00 Uhr MESZ.

Die teuersten Fußballverpflichtungen eines englischen Klubs

Je nach Endpreis wäre Elliots Wechsel von Forest zu Manchester City eine der teuersten Verpflichtungen in der Geschichte des englischen Fußballs. Der Rekord wurde im letzten Jahr von Liverpool aufgestellt, als Alexander Isak aus Newcastle für 125 Millionen Pfund / 148 Millionen Euro geholt wurde.

Anderson wäre der erste oder zweitteuerste, vor Enzo Fernández, der 2023 von Chelsea von Benfica für 106,8 Millionen Pfund / 121 Millionen Euro gekauft wurde, und einem weiteren Liverpool-Neuzugang im letzten Sommer.

Florian Wirtz, von Bayer leverkusen für geschätzte 100 bis 116 Millionen Pfund gekauft (117,5 Mio. bis 136 Mio. €).