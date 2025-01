HQ

Abdulai Juma Bah, 18-jähriger Fußballer aus Sierra Leone, ein vielversprechender Mittelfeldspieler, wird (wahrscheinlich) ein neuer Spieler bei Manchester City werden. Die Art und Weise, wie der Fußballer wechseln wird, hat jedoch eine große Kontroverse zwischen seinem ehemaligen Klub Real Valladolid und dem englischen Klub ausgelöst, denn der Teenager hat beschlossen, seinen Vertrag mit dem spanischen Klub zu beenden, ohne dass sie mit Manchester verhandeln dürfen.

Es ist ein Schritt, von dem sie glauben, dass er von Manchester empfohlen wurde, der Valladolid Millionen kosten könnte: Sie haben 6 Millionen Euro aus dem Spielen eingenommen und damit die einseitige Kündigung seines Vertrags bezahlt, während sie zwischen 12 und 30 Millionen hätten verdienen können, seinen prognostizierten Marktwert, wenn sie ihn an Manchester City verkauft hätten.

Real Valladolid, das immer noch von Ronaldo Nazário trainiert wird und derzeit auf den Abstiegsplätzen der LaLiga steht, veröffentlichte eine sehr harte Erklärung, in der es Manchester City vorwarf, "dem Spieler geraten zu haben, diesen Weg einzuschlagen, der Real Valladolid in eine wehrlose Situation bringt". Sie behaupten, dass Bah zuvor bessere finanzielle Angebote von Valladolid abgelehnt hatte, weil dies eine höhere Ausstiegsklausel bedeutet hätte, um jeden Verein, der ihn verpflichten wollte, zu bezahlen.

Bah kam im vergangenen Sommer auf Leihbasis vom sierra-leonischen Klub AIK Freetong nach Valladolid. Damals balancierte Juma seine Fußballkarriere mit der Arbeit in der Bäckerei seiner Familie aus. Die Entscheidung, Real Valladolid zu verlassen, den Verein, der ihn bekannt gemacht hat, ohne dem Verein zu erlauben, mit ihm Geld zu verdienen, hat "eine große Enttäuschung und Empörung bei Real Valladolid ausgelöst, die Juma Bah mit offenen Armen empfangen und ihm die Chance seines Lebens gegeben haben".

Obwohl Jumah bereits die 6 Millionen Euro gezahlt hat, die für die einseitige Beendigung seines Vertrags erforderlich sind, was es ihm theoretisch ermöglicht, bei Manchester City zu unterschreiben, ohne Valladolid Geld zahlen zu müssen, behält sich der spanische Verein "das Recht vor, sich an die entsprechenden Rechts- und Sportgerichte zu wenden, um seine Rechte auszuüben und seine Interessen zu verteidigen". Diese Situation könnte also weitergehen...