Manchester City und Puma schließen sich für E-Sport-Angebot zusammen

Manchester City ist nur einer von vielen großen Fußballvereinen aus der ganzen Welt, die ebenfalls eine E-Sport-Abteilung unterstützen. Der Club Premier League verstärkt nun seine E-Sport-Bemühungen, indem er sein Trikot für 2024/25 enthüllt, das an diesem Wochenende in Texas im Rahmen der Fortnite Championship Series Global Championship 2024 sein öffentliches Debüt feiert.

Das Trikot wurde in Zusammenarbeit mit Puma entwickelt, und was die Designentscheidungen für das Trikot betrifft, so wurde uns gesagt: "Dieses Trikot mit kurzen Ärmeln hat eine normale Passform und wird durch einen exklusiven holografischen Manchester City Esports-Wappendruck auf der linken Brust sowie durch E& akzentuiert, die in der dritten Saison in Folge der Sponsor des Esports-Teams auf der Vorderseite des Trikots waren.

"0161... das ist Manchester Calling! Die ikonische Telefonvorwahl von Manchester, wie sie in dieser Saison im Home-Trikot zu sehen ist, ist als kontrastierender Druck auf der Vorderseite und den Ärmeln zu sehen."

Das E-Sport-Trikot wird ab 90 £ / 130 $ / 100 € im Einzelhandel erhältlich sein, und Sie können unten sehen, wie es aussieht, wobei der deutsche Nationalspieler und zurückkehrende City -Star İlkay Gündoğan die Kleidung modelliert.