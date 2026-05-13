Manchester City spielt endlich das lange verzögerte 'Spiel in der Hand' und jagt Arsenal um den Meistertitel

HQ

Manchester City hat endlich das "Spiel in der Tat" gespielt, das sie seit Wochen in die Länge gezogen haben, und das Warten hat sich für den Verein gelohnt, als sie Crystal Palace im Rahmen des Spieltags 31 mit 3:0 besiegten. Semenyo, Marmoush und Savinho trugen alle dazu bei, ihre Hoffnungen auf den Premier-League-Sieg am Leben zu erhalten, und mit 36 absolvierten Spielen liegen sie zwei Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal, aber mit einem etwas besseren Tordifferenz (43 gegen 42).

Fun Fact: Laut BBC ist der 3:0-Sieg von Manchester City das am häufigsten wiederholte Ergebnis in dieser Saison (neunmal), gefolgt von Arsenal mit 1:0 und einem 1:1-Unentschieden von Sunderland. Wenn Manchester City dieses Niveau die ganze Saison über gehalten hätte, gehörte der Titel ihnen schon, aber derzeit bleibt Arsenal am Steuer... vielleicht alles dank jener super umstrittenen VAR-Überprüfung beim 1:0-Sieg von Arsenal gegen West Ham.

Wenn beide Teams ihre kommenden Spiele gewinnen, wird Arsenal der Sieger sein. Manchester City braucht in den letzten beiden Spielen einen Ausrutscher von Arsenal, um das Comeback zu schaffen... und es wäre nicht das erste Mal, dass Arsenal einen Meistertitel in den letzten Runden verliert. Wer glaubst du, wird die Premier League gewinnen?

Bevorstehende Arsenal-Spiele



Burnley (Heim) – 17. Mai



Crystal Palace (Auswärts) – 24. Mai



Champions-League-Finale: Paris Saint-Germain – 30. Mai



Bevorstehende Spiele von Manchester City



FA-Cup-Finale: Chelsea – 16. Mai



Bournemouth (Auswärts) – 19. Mai



Aston Villa (Heim) – 24. Mai

