Manchester City wartet noch auf das Urteil zu den 115 angeblichen Anklagen wegen finanziellen Verstößen, die der Verein zwischen 2009 und 2018 erhoben hat. Es sind 14 Monate vergangen, seit die Anhörung im Dezember 2024 endete, und seitdem beraten das Tribunal und eine unabhängige Kommission über die Anklage.

Es wurde viel über mögliche seismische Sanktionen für Manchester City gesprochen, falls sie für schuldig befunden werden, einschließlich sportlicher Sanktionen. Ein von The Mirror gefragter Fußballfinanzexperte, Kieran Maguire, vermutet, dass dies einen Abzug von 40-60 Punkten in der Premier League bedeuten könnte, was fast sicher den Abstieg in die zweite Liga (Championship) bedeuten würde.

Ein direkter Abstieg in die League One oder League Two (dritte und vierte Liga) wäre jedoch nicht möglich gewesen, da dies die EFL (English Football League) betreffen würde, und Citys Fundancla-Anklagen richten sich gegen die Premier League. Maguire rechnete diese 40-60 Punkte anhand ähnlicher Sanktionen gegen Everton und Nottingham Forest aus, doch das waren deutlich kürzere Vergehen und betrafen nur Financial Fair Play.

Citys Vorwürfe des Unternehmensbetrugs sind weitaus komplexer: "Es handelt sich im Grunde um einen Betrugsvorwurf – die Premier League behauptet, Geld vom Besitzer erhalten und es als Sponsoreneinnahmen getarnt zu haben", und prognostiziert, dass dies eine vollständige Umstrukturierung des Vereins erfordern würde, wie es zuvor bei Juventus geschah.

Und auf die Frage, wie lange es dauern wird, sagte Maguire: "Es sollte in der endgültigen Reichweite einer Entscheidung sein" und in den nächsten Monaten gelöst sein, aber es dauert so lange, weil er schätzt, dass es schätzungsweise 500.000 Beweisstücke gibt.