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Manchester City wird nächste Saison seinen Kapitän und einen seiner besten Spieler verlieren. Es gab Gerüchte, doch nun hat Bernardo Silva selbst bestätigt, dass er den Klub aus Mancunia am Saisonende verlassen wird, wenn sein Vertrag nach neun Jahren und 19 gewonnenen Titeln ausläuft, darunter sechs Premier-League-Titel, einen Champions-League-Titel, zwei FA-Cups und fünf EFL-Pokalen, darunter der im letzten Monat gegen Arsenal.

Manchester City beschreibt seinen Beitrag zu den jüngsten Erfolgen als "unermesslich" mit 76 Toren und 77 Vorlagen. "Als ich vor neun Jahren ankam, verfolgte ich den Traum eines kleinen Jungen, der im Leben erfolgreich sein und Großes erreichen wollte", sagte der 31-jährige Portugiese. "Diese Stadt und dieser Club haben mir viel mehr gegeben, viel mehr, als ich je gehofft habe."

"Mein Hauptziel als Spieler war es, immer mit Leidenschaft zu spielen, damit ihr stolz und gut vertreten auf dem Platz seid. Ich hoffe, ihr habt das in jedem einzelnen Spiel gespürt", sagte Silva zu den Fans und dankte Pep Guardiola, dem Trainerstab und all seinen Teamkollegen in diesen 9 Jahren.

Bernardo Silva wechselte 2017 zu Manchester City und hat insgesamt 451 Einsätze absolviert, womit er unter die Top 10 aller Man City-Einsätze gehört. Manchester City hat noch zwei Titel in Schuss: den FA Cup und sogar die Premier League, mit einem wichtigen Spiel gegen Arsenal an diesem Sonntag.