Manchester City gegen Liverpool steht nach der Auslosung im FA-Cup-Viertelfinale an der Spitze

Kurz vor dem Anpfiff des Spiels West Ham gegen Brentford, dem letzten noch ausgetragenen Spiel in der fünften Runde des FA Cups, wurde die Auslosung für das Viertelfinale gemacht, mit einem spektakulären Duell, das Manchester City gegen Liverpool im Etihad Stadium umfasste, und dem rekordverdächtigen 14-fachen Sieger Arsenal nach Southampton reisten: die Favoriten auf den Premier League gegen das 8. Team der Championship.

Chelsea trifft in der League One (dritte Liga) auf Port Vale, das am niedrigsten gerankte Team im Wettbewerb, das am Sonntag Sunderland besiegt hat. Schließlich trifft der Sieger des Montags West Ham United gegen Brentford auf Leeds United.

Im Achtelfinale gab es kaum Überraschungen, denn Wolves, Mansfield Town, Wrexham, Newcastle, Fulham, Sunderland und Norwich City schieden aus.

FA-Cup-Viertelfinals:



Southampton gegen Arsenal



Chelsea gegen Port Vale



Manchester City gegen Liverpool



West Ham United oder Brentford gegen Leeds United



Genaue Termine wurden noch nicht bekannt gegeben, aber die Spiele werden am Wochenende vom 4. bis 5. April ausgetragen. Freuen Sie sich auf den FA Cup dieses Jahr? Das Finale findet am 16. Mai im Wembley-Stadion statt.