Manchester City Esports trennt sich von seinem Fortnite Duo

Manchester City ist nicht besonders bekannt für seine Esports- und Competitive-Gaming-Abteilungen, aber es gibt Spieler und Mitarbeiter, die in verschiedenen Gaming-Szenen antreten. Ein solches Beispiel ist Fortnite, oder besser gesagt Fortnite, da das Team beschlossen hat, sich von seinem Duo zu trennen, das es seit 2021 vertreten hat.

In einem Blogbeitrag wurde bekannt, dass sowohl Sebastian "Trippernn" Kjaer als auch Aidan "Threats" Mong die Man City Esports Familie verlassen, da ihre Verträge mit dem Team ausgelaufen sind.

Es ist unklar, was das für die Zukunft von Man City im wettbewerblichen Bereich Fortnite bedeutet, aber derzeit gibt es keine verpflichteten Spieler oder Mitarbeiter für die Szene, da es sich Anfang 2025 mit zwei weiteren Personen getrennt hat.