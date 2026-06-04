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Manchester City nahm die Ankündigung von Enrique Riquelme, Kandidat für die Präsidentschaft von Real Madrid, nicht gut auf, dass er Erling Haaland verpflichten wird, falls er Präsident wird, und er hat sich dem Plan so sehr verpflichtet, dass er vor einem Notar ein Dokument unterzeichnet hat, in dem er verspricht, die Vereinsmitgliedschaften an alle 100.000 Real Madrid-Mitglieder zu zahlen, falls er zum Präsidenten gewählt wird und der Spieler nicht kommt. Riquelme ist vollkommen zuversichtlich, dass er die Traumverpflichtung schaffen wird, wenn er am Sonntag gewählt wird, sehr zum Erstaunen des englischen Klubs.

Die spanische Zeitung Marca veröffentlichte eine Stellungnahme von Manchester City, in der sie kategorisch die Möglichkeit bestritt, dass der Norweger den Verein verlassen wird. "Die Geschichten, die aus Spanien über Erling Haalands Zukunft aufgetaucht sind, sind falsch. Es besteht keine Möglichkeit, dass dies passiert, und es gibt keine vertragliche Klausel, die dies erlaubt. Wir erwägen rechtliche Schritte wegen der Nutzung unseres Spielerbilds in diesem Zusammenhang."

Manchester City bestreitet also, dass Haaland den Verein verlassen könnte... Rodri wurde jedoch nicht in die Stellungnahme aufgenommen. Der spanische Mittelfeldspieler ist einer der Spieler, die Riquelme versprochen hat zu holen, aber Rodri steht schon lange im Radar von Real Madrid, auch wenn der aktuelle Präsident (und wahrscheinlich am Sonntag wiedergewählt) Florentino Pérez nicht bereit ist, ihn zu holen, zumindest nicht jetzt...