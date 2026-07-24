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Gerüchte und Fehlinformationen über Rodri, der zum besten Spieler der Weltmeisterschaft 2026 gewählt wurde, der zu Real Madrid wechselt, sind nichts als Theorien und Fanwünsche, ohne dass es wahr ist. Obwohl die Namen Rodri und Real Madrid schon lange in Verbindung gebracht werden, insbesondere in den letzten Monaten, haben mehrere Medien berichtet, dass Florentino Pérez, Präsident von Real Madrid, kein Interesse an dem spanischen Mittelfeldspieler hat.

Der Verein wird voraussichtlich in diesem Sommer weitere Neuzugänge machen, insbesondere mindestens einen Mittelfeldspieler, aber nachdem er Enzo Fernández abgelehnt hat (und sogar eine Erklärung abgab, dass sie kein Interesse an dem Spieler haben), scheint auch Rodri nicht auf der Liste zu stehen. Laut AS hat Manchester City bestritten, von Real Madrid wegen des Spielers angesprochen worden zu sein.

Rodri, 30 Jahre alt, beendet seinen Vertrag mit Manchester City am Ende der nächsten Saison und scheint begierig darauf, in die LaLiga in Spanien zurückzukehren. Wenn Real Madrid ihn nicht verpflichtet, könnten sich nur wenige Vereine die hohe Ablösesumme leisten, die für den Spieler erwartet wird, den Ballon d'Or 2024, dessen Marktwert nach der Weltmeisterschaft gestiegen ist. Von Anfang an ist seine Zukunft ein Rätsel, aber ohne Pep Guardiola in der nächsten Saison könnte seine Zeit bei Manchester City zu Ende gehen.