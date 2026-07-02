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Manchester City hat offiziell die Verpflichtung von Elliot Anderson, dem 23-jährigen Mittelfeldspieler von Nottingham Forest, für 116 Millionen Pfund bzw. 134,4 Millionen Euro bestätigt – ein Betrag, der einen neuen Transferrekord für Manchester City aufstellt und eine der teuersten Verpflichtungen in der Geschichte der Premier League ist.

Dass Manchester City Elliot Anderson für die nächsten fünf Jahre kauft, bedeutet die größte Ausgabe für einen Spieler des Vereins und bringt den Rekord von 100 Millionen Pfund für Jack Grealish. In der Premier League waren die einzigen beiden teureren Verpflichtungen diejenigen, die Liverpool im letzten Jahr gemacht hat: Florian Wirtz von Bayer Leverkusen für 116,5 Millionen Pfund und Alexander Isak von Newcastle für 125 Millionen Pfund.

Er übertrifft außerdem die 115 Millionen Pfund, die Real Madrid 2023 für Jude Bellingham von Borussia Dortmund zahlte, womit Jim der teuerste englische Spieler aller Zeiten ist.

Nottingham Forest belegte den 16. Platz in der Premier League und soll zwei frühere Angebote von Manchester City abgelehnt haben, was den Preis für den Mittelfeldspieler erhöhte, während Englands Lauf bei der Weltmeisterschaft weitergeht. Anderson absolvierte 37 Startelfeinsätze und nahm an jedem Premier-League-Spiel für Forest teil, erzielte vier Tore und vier Vorlagen und gehörte zu den Top fünf der Liga bei Tackles und Pässen.