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Manchester City hat mitgeteilt, dass der spanische Mittelfeldspieler Rodri Hernández, der als bester Spieler der Weltmeisterschaft 2026 ausgewählt wurde, sich einer "kleineren Rückenoperation" nach längeren Beschwerden unterzogen hat und eine kurze Rehabilitationsphase beginnen wird. Er wird nicht mehr da sein, wenn die Saison in weniger als einem Monat beginnt... aber niemand weiß genau, wo Rodri nächste Saison spielen wird, da Gerüchte über einen Wechsel zu Real Madrid wieder an Stärke gewonnen haben.

Anfangs wurde weithin berichtet, dass Florentino Pérez den spanischen Spieler abgelehnt habe. Der weiße Klub konzentrierte sich auf andere Spieler: zuerst Michael Olisé, und als dieser Plan scheiterte, konzentrierten sie sich auf den ivorischen Flügelspieler Yan Diomandé aus Leipzig, der angeblich für über 100 Millionen Euro verpflichtet wurde.

Doch in den letzten Tagen, nach Gesprächen, dass Rodri ein Angebot von PSG abgelehnt habe, wobei LaLiga und Real Madrid sein bevorzugtes Ziel seien, tauchten Gerüchte wieder auf, dass Real Madrid aktiv daran arbeitet, Rodri zu holen, wobei Marca-Reporter Roberto Gómez berichtete, dass ein Deal zwischen Rodri und Real Madrid "sehr kurz davor ist, abgeschlossen zu sein, falls er nicht schon so ist". und es war ein persönlicher Wunsch von Trainer José Mourinho. Nun bleibt abzuwarten, ob Manchester City zustimmt, den Spieler zu verkaufen, der noch ein Jahr Vertrag hat und versuchte, Rodri zu einer Verlängerung zu bewegen.