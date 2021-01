Manager erinnert sich, wie Nintendo auf Kaufanfrage Microsofts reagierte

You're watching Werben

Bevor Microsoft eine eigene Xbox bauen ließ, haben sie verschiedene Dinge ausprobiert, um einen Fuß in die Gaming-Industrie zu bekommen. Die Gespräche zur Akquise externer Unternehmen liefen allerdings nicht sehr gut, wie Bloomberg in einem großen Feature zum 20. Geburtstag der Konsole erfahren hat.

Die Journalisten haben mit vielen wichtigen Personen gesprochen, die damals an der Entwicklung des Geräts beteiligt waren. Einige der interviewten Leute erinnerten sich bei dieser Gelegenheit zurück an die Phase, in der Microsoft versucht hat, verschiedene Firmen aufzukaufen. Nintendo war an einer Fusion mit Microsoft überhaupt nicht interessiert, schildert Kevin Bachus, der zu dieser Zeit "Director of Third Party Relationships" bei Microsoft war:

Der ehemalige Microsoft-Geschäftsführer Steve Ballmer "hat uns dazu gebracht, Nintendo zu treffen, um zu sehen, ob sie es in Betracht ziehen würden, von uns gekauft zu werden. Sie haben uns allerdings nur ausgelacht. Stellt euch ein Treffen vor, bei dem ihr eine Stunde lang ausgelacht werdet. Das war in gewisser Weise wie dieses Treffen verlief."

Die Gespräche zur Akquise von Square Enix und dem US-Entwicklerstudio Midway Games verliefen etwas besser, allerdings lehnten beide Firmen die von Microsoft angebotene Summe ab, so Bachus. Square Enix geht es mittlerweile wieder ziemlich gut und wir erwarten viele spannende Projekte von den Japanern. Midway Games, Entwickler von Mortal Kombat und Arcade-Titeln wie Rampage, haben 2009 Insolvenz angemeldet.