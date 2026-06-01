Man springt in den Niederlanden aus einem Heißluftballon und stirbt

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Wir sind es nicht gewohnt, seltsame Nachrichten aus den Niederlanden zu sehen, aber manchmal passiert das auch. Laut 24 News und YLE sprang am Samstagabend in den Niederlanden ein Mann aus einem Heißluftballon in den Tod.

Der Körper eines Mannes fiel in einen Garten in der Stadt Zundert, dem Geburtsort des impressionistischen Künstlers Vincent van Gogh, nahe der Grenze zu Belgien. Einheimische wurden Zeugen eines tödlichen Sprungs eines Mannes.

Zunderts Bürgermeisterin Joyce Vermue sagte in den sozialen Medien, dass der tragische Vorfall am Samstagabend stattgefunden habe.

"Eine Person ist von einem Heißluftballon über Zundert gesprungen. Die Person landete in einem Garten und starb. Wir sind uns sehr bewusst, dass viele Menschen dies miterlebt oder davon gehört haben."

Der Bürgermeister sagte außerdem, dass am Sonntag im Rathaus psychologische Hilfe für Bewohner angeboten wurde, die den tödlichen Sprung des Mannes miterlebt hatten.