Man of Tomorrow wird genauso ein Lex Luthor Film wie ein Superman-Streifen sein

Kürzlich wurde enthüllt, dass die DC Universe mit einer Superman-Fortsetzung namens Man of Tomorrow erweitert wird. Der Film wird in zwei Jahren Premiere feiern und folgt damit auf Supergirl und Clayface, die 2026 erscheinen. Da die Ankündigung für den Film noch unglaublich roh ist, haben wir nicht viel über die Handlung zu erfahren, aber das Bild, das der Enthüllung beigefügt war, ließ es so aussehen, als ob Lex Luthor wieder eine bedeutende Rolle spielen wird.

Im Rahmen eines Auftritts bei The Howard Stern Show hat DC Studios-Co-Chef James Gunn nun einige weitere Details preisgegeben und bestätigt, dass es bei Man of Tomorrow genauso um David Corenswets Superman wie um Nicholas Hoults Lex Luthor gehen wird.

"Es ist eine Geschichte über Lex Luthor und Superman, die bis zu einem gewissen Grad gegen eine viel, viel größere Bedrohung zusammenarbeiten müssen. Und es ist komplizierter als das. Es ist sowohl ein Lex-Film als auch ein Superman-Film. Ich kann mich leider mit der Figur von Lex identifizieren."

Auf die Frage, wann wir mit den Dreharbeiten von Man of Tomorrow rechnen können, erwähnte Gunn, dass der Film im April 2026 in Produktion gehen wird, bevor er im Juli 2027 Premiere feiert.