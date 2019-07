Man of Medan-Trailer stellt Curator's Cut Vorbesteller-Bonus vor

Supermassive Games und Bandai Namco haben vor kurzem einen brandneuen Trailer für den ersten Teil der Dark Pictures Anthologie, The Dark Pictures: Man of Medan veröffentlicht. Neben neuen Einblicken präsentiert der Trailer ebenfalls den Curator's Cut, einen Bonus der zum Release am 30. August für Vorbesteller erhältlich sein wird.

Anderweitig präsentiert der Trailer eine frühe Szene aus dem Spiel und geht dabei darauf ein, welche extra Auswahlmöglichkeiten, Entscheidungen und Informationen im Zuge des Curator's Cut erhältlich sind. Falls ihr das Spiel nicht extra dafür vorbestellen möchtet, müsst ihr einfach nur geduldig sein. Im Laufe des Jahres werden die Inhalte nach dem Release auch kostenlos verfügbar sein.

Schaut euch das Video unten an und seht wie Brad's Entscheidungen mit dem Theatrical Cut (dem ersten Spieldurchlauf den alle Spieler kriegen) und dem Curator's Cut aussehen. Dieser beinhaltet seinen Bruder Alex, der freigeschaltet wird nachdem Spieler die Hauptgeschichte einmal durchgespielt haben.

Wir durften das Spiel inklusive des kürzlich enthüllten Multiplayer-Modus bereits in Hamburg anspielen. Falls ihr unsere ersten Eindrücke zum Spiel nachlesen wollt, könnt ihr das hier tun. Während des Events durften wir ebenfalls Gameplay aus einer frühen Szene aufnehmen. Dabei wird gezeigt wie der Multiplayer-Modus und die Entscheidungen die ihr dabei trefft funktionieren, ähnlich wie bei Supermassive's früheren Titel Until Dawn.

Werdet ihr euch den Curator's Cut vorbestellen, oder wartet ihr lieber?