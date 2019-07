Man of Medan bringt 80 GB auf die PC-Waage

Sich einmal durch Man of Medan zu spielen dauert ungefähr fünf bis sechs Stunden, allerdings ist das neue Horrorspiel von Supermassives darauf ausgelegt, mehrmals auf unterschiedliche Art und Weise erkundet zu werden. Die gesamte Dark-Pictures-Anthologie konzentriert sich auf einen hohen Wiederspielwert, statt auf eine lange Geschichte zu setzen.

Dass das Game in der Theorie nur so kurz ist, lässt sich allerdings nicht von der Dateigröße ablesen. Auf dem PC soll Man of Medan satte 80 Gigabyte auf die Waage bringen, schreibt Gamingbolt. Wer das Game spontan für einen gemeinsamen Abend mit Freunden vorschlägt, sollte also besser eine gute DSL-Leitung besitzen.

Alternativ spielt ihr einfach im jüngst angekündigten Koop-Modus, über den euch Ingo in seiner Vorschau einiges zu erzählen hat. Dort findet ihr auch viele weitere Informationen und Eindrücke zum Spiel, das ab dem 30. August für PS4, Xbox One und PC bereitsteht.