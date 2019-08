Man of Medan blickt hinter Multiplayer-Kulissen

Bandai Namco hat ein neues Video zu The Dark Pictures: Man of Medan veröffentlicht, in dem wir einen Blick hinter die Kulissen des Studios werfen dürfen. Im Fokus dieses Entwicklertagebuchs steht der Multiplayer, der im Horrorspiel in zwei Varianten spielbar ist. Supermassive Games verrät uns zum einen, wie sie auf die Idee des "Shared Story"-Modus gekommen sind und unter welchen Gesichtspunkten sie diesen Aspekt letztlich entwickelt haben. Wenn ihr euch dazu entscheidet, gleichzeitig mit einem anderen Spieler in das Abenteuer einzusteigen, wird sich eure Spielerfahrung von der der normalen Geschichte unterscheiden, kann euch Ingo in seiner Vorschau verraten. The Dark Pictures: Man of Medan erscheint am 30. August auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

