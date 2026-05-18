Man O' War: Corsair - Hält es stand?

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Letzte Woche, als wir uns Warhammer 40,000: Rites of War angesehen haben, haben wir einen Blick auf ein Spiel geworfen, das wirklich aus einer vergangenen Zeit stammt. In gewisser Weise ist Man O' War: Corsair ziemlich ähnlich. Sie folgt einem Setting, das von Games Workshop eingestellt wurde, nur um Jahre später wieder aufgenommen zu werden. Aber Man O' War: Corsair führt uns nicht zurück in die berauschenden Zeiten des 90er-Jahre-Gamings. Es ist nicht einmal so alt wie die 2000er. Stattdessen wurde dieses Spiel erst vor zehn Jahren, im April 2016, veröffentlicht.

Seitdem haben sich die Spiele stark weiterentwickelt, und Evil Twin Artworks' Man O' War: Corsair sieht zwar etwas älter aus, als es ist, aber es ist das jüngste Spiel, das wir in diesen Wochen mit Klassikern bisher rezensiert haben, und einer der Titel, bei denen man seinen Status als Klassiker am meisten hinterfragen müsste. Das liegt übrigens nicht nur daran, dass es noch jung ist, sondern die Resonanz war zum Start ziemlich gemischt.

Wie einige der Spiele unter dem Warhammer Classics-Banner habe ich Man O' War: Corsair beim Start nicht gespielt. Ich war damit beschäftigt, stattdessen Total War: Warhammer zu spielen, oder genauer gesagt, einen Monat auf die Veröffentlichung zu warten. Deshalb kann ich zur Qualität von Man O' War: Corsair zum Zeitpunkt des Starts nichts sagen, aber wenn ich alte Rezensionen lese, wirkt das etwas gemischt. Es ist ein sehr einzigartiges Spiel, das muss ich zugeben. Wo man normalerweise große Schlachten an Land oder im All mit Warhammer und Warhammer 40.000 erwartet, führt uns Man O' War: Corsair auf die Hochsee der Alten Welt und bietet uns ein Open-World-Piratenspiel, in dem wir ganz frei tun können, was wir wollen. Du kannst eine Geschichte im Kampagnenmodus erkunden oder benutzerdefinierte Kämpfe einrichten, ähnlich wie Warhammer: Mark of Chaos.

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Seltsamerweise würde ich sagen, dass Man O' War: Corsair sich wie das altmodischste Spiel anfühlt, das ich bisher in dieser Serie gespielt habe. Ich bin absolut für Grafiken mit einem älteren Charme, aber Man O' War: Corsair hat nicht unbedingt die Nostalgie, die mit wirklich alten Spielen und deren Optik verbunden ist, weil es nicht so alt ist. Es ist, als würde jemand mit 23 wie 60 aussehen. Bei der ursprünglichen Veröffentlichung hatte das Spiel Schwierigkeiten damit, dass es unfertig war, und obwohl viel Arbeit an der Warhammer Classics-Version geleistet wurde, gibt es immer noch einige verbliebene Probleme, die eigentlich keine Bugs, sondern eher Schwächen des ursprünglichen Erlebnisses sind. Animationen zum Beispiel müssten komplett überarbeitet werden, um gut auszusehen, ebenso wie der Sound des Spiels.

Dennoch, wenn du ein echtes, einzigartiges Warhammer-Spiel erleben möchtest, passt Man O' War: Corsair gut in diese Nische. Es lässt mich wünschen, Creative Assembly hätte in ihrer Total War: Warhammer-Reihe einige wirklich coole Seeschlachten geschaffen, denn wenn du und deine Crew Skaven und Orks vom Schiff wirfst, kann es ziemlich chaotisch und spaßig sein. Es ist einfach wirklich unausgereift. Es ist kein alter Charme, in dem man etwas Charme findet, aber es gibt einiges, das dem Gameplay schmälert, was schade ist, wenn Warhammer Pirate Adventure auf dem Papier so eine starke Idee ist.

Das ist wahrscheinlich das erste Spiel, bei dem ich sagen würde, dass es nicht standhält. Man O' War: Corsair kommt mit seinen DLCs und vielen Bugfixes, wenn man es heute kauft, aber es ist schwer zu wissen, für wen dieses Spiel eigentlich ist, es sei denn, man hat es gespielt und geliebt. Wenn du etwas Neues und wirklich Einzigartiges in der Warhammer-Welt ausprobieren willst, könnte das dieses Bedürfnis erfüllen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es länger als ein paar lange Nachmittage auf offener See in deiner Spielrotation bleibt. Eigentlich, wenn du wirklich rechtzeitig zum Remake einen Black-Flag-Ersatz haben willst, aber das Originalspiel nicht noch einmal spielen willst, kannst du deine Seeschlachten hier haben, nur mit viel weniger Feinschliff und viel schlechterer Grafik. Tut mir leid Man O' War: Corsair, du hast deinen Charme, aber für mich ist das kein Piratenleben.

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