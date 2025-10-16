Sie müssen schnell fliegen: Schauen Sie sich die Flugzeuge von AirAsia zum Thema Sonic an

HQ

Wir haben schon früher Verkehrsflugzeuge gesehen, die mit werbefinanzierten Designs bemalt wurden, aber wir können einfach nicht widerstehen, die Zusammenarbeit von AirAsia mit Sega zu teilen. Einer der Airbus A330 der Fluggesellschaft wurde mit Motiven aus Sonic Racing: Crossworlds und Sonic Rumble aufgemotzt.

Neben einem wahnsinnig coolen Look an der Karosserie des Flugzeugs - die definitiv so aussieht, als würde sie schneller als je zuvor fahren - wurde auch so ziemlich jede verfügbare Oberfläche in der Kabine dekoriert. Von den Tabletts bis zum Gepäckfach und mehr. Schauen Sie sich die Schönheit unten an.

AirAsia operiert hauptsächlich von Malaysia aus, ist aber auch in großen Teilen Ostasiens tätig, so dass Sie, wenn Sie eine Reise bei AirAsia gebucht haben, vielleicht das Glück haben, stilvoll zu fliegen. Schauen Sie sich das kurze Video unten an.