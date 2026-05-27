Man muss Deep Rock Galactic überhaupt nicht können, um Rogue Core zu spielen

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Deep Rock Galactic: Rogue Core ist nicht nur für Fans des Originalspiels. Natürlich haben sie ein gewisses Vorteil, was das Wissen über die Lore, die Mechaniken und das allgemeine Gameplay angeht, aber Ghost Ship Games möchte, dass dies ein Erlebnis ist, das jeder genießen kann – egal, ob man ein erfahrener Zwerg ist oder gerade erst seine ersten Stoppelbarten bekommt.

Im Gespräch mit Aaron Hathaway, Marketingmanager von Ghost Ship, fragten wir, wie viele Leute ihre Zwergen-Lore auffrischen sollten, bevor sie sich mit Deep Rock Galactic: Rogue Core beschäftigen sollten und ob sie das erste Spiel gespielt haben müssen, um dieses Spiel zu schätzen.

"Du musst überhaupt nicht vertraut sein, aber es hilft," sagte Hathaway. "Rogue Core teilt viel DNA mit Deep Rock Galactic, daher werden viele grundlegende Steuerungen übertragen – Bewegung, Schießen, Bergbau, Fortbewegung. Gleichzeitig unterscheidet sich das Spielerlebnis von Rogue Core deutlich von Deep Rock Galactic. Es ist schneller, schwieriger und stärker auf den Kampf ausgerichtet."

Wenn du ein Deep Rock Galactic-Fan bist, beginnt der Schwierigkeitsgrad mit Rogue Core auf etwa dem Niveau von Hazard 3 aus dem Original, sagt Hathaway. Das bedeutet, dass das, was Hathaway als "Chill in den Höhlen und ein bisschen abbauen" bezeichnet, in Rogue Core nicht wirklich vorhanden ist, und vielleicht sollten eher Gelegenheitsliebhaber beim ursprünglichen Deep Rock bleiben.

Lesen Sie hier unser vollständiges Interview mit Aaron Hathaway und unsere Eindrücke von Deep Rock Galactic: Rogue Core hier.