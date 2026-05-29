Man kann Windows auf einem Nintendo 64 ausführen

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Nintendo 64... das war eine Konsole... Und das waren noch Zeiten. Das N64 kann auch Windows CE ausführen.

Wie in einem YouTube-Video von Throaty Mumbo und Retro Dodo deutlich gemacht wurde, hat ein IVM Workpad Z50 die CPU, die im Grunde identisch mit der des N64 ist. Windows CE ist die Art von Gerät, das "von einem langsamen Hamster auf einem kaputten Rad" angetrieben werden könnte, da es nur 1 MB RAM benötigt, was das N64 hat.

Throaty Mumbo hat den gesamten Prozess auf seinem YouTube-Kanal dokumentiert. Du kannst das Projekt auch auf GitHub mit Anleitungen anschauen.