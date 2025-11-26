Man kann jetzt die Game Boy- und NES-Tasteneinstellungen auf Switch-Konsolen ändern

HQ

Heute haben wir berichtet, dass neue klassische Spiele für Sie über Nintendos Abonnementdienst Switch Online veröffentlicht wurden, darunter zwei Game Boy und NES-Titel... darunter das äußerst herausfordernde (und unterhaltsame) Battletoads. Allerdings war das Spielen dieser Spiele nicht immer ganz unterhaltsam, da Nintendos Button-Layout für Switch war.

Aber jetzt gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Nintendo hat die Apps sowohl für Game Boy als auch für NES aktualisiert, sodass du die Einstellungen nach Belieben anpassen kannst. Das bedeutet, dass du jetzt die Möglichkeit hast, mit B/A als Y/B zu spielen.

Im August haben wir Ihnen mitgeteilt, dass Nintendo das bereits für Super Nintendo behoben hat, was bedeutet, dass diese Option jetzt für alle Nintendo-Retro-Formate auf Switch Online verfügbar ist. Dennoch wird Battletoads immer noch genauso verheerend sein, aber zumindest sollte es etwas Erleichterung bringen.