Man kann jetzt Danganronpa 2x2 vorbestellen und eine unglaubliche limitierte Edition wurde bestätigt

Danganronpa 2 ist einer der beliebtesten Titel in Kazutaka Kodakas Todesspielreihe. Die Ankündigung eines Remakes dieses Spiels, das auch ein völlig neues Setting enthielt, in dem die Geschichte anders sein würde, war eine der großen Überraschungen des Nintendo Direct, wo es 2025 vorgestellt wurde. Obwohl wir noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum nach 2026 haben, hat Spike Chunsoft Vorbestellungen für das Spiel geöffnet und hat beiläufig die Gelegenheit genutzt, seine brandneue limitierte Edition anzukündigen.

Das Psycho Tropical Vacation Package ist für 140 € vorbestellt und erhält zusammen mit einer physischen Kopie des Spiels:



Danganronpa 2x2 OST



Reversibler Psycho-Tropenhut



3" Psycho Tropical Monokuma & Monomi Figuren



Outer Box im Muschelschalen-Stil



Außerdem erhalten Sie, wenn Sie im offiziellen Spike Chunsoft Shopify Store vorbestellen, ein exklusives doppelseitiges Monokuma-Flugetikett und kostenlosen Versand.

Als ob das alles nicht genug wäre, wird die Nintendo Switch 2 Edition komplett auf Cartridge geliefert, ohne Schlüsselkarten!

Wirst du diese limitierte Edition von Danganronpa 2x2 in die Hände bekommen?