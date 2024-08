Man City und Gen.G Esports verlängern Partnerschaft

HQ

Es scheint, als ob die Partnerschaft zwischen Gen.G Esports und Premier League titan Manchester City erfolgreich war, denn nach dem Start der Partnerschaft im vergangenen Juni haben die beiden angekündigt, dass sie weiterhin zusammenarbeiten und ihren Vertrag verlängert haben.

Dies wurde in einem Blogbeitrag enthüllt, in dem Man City erklärt, dass "die erneuerte Partnerschaft weiterhin die Welten des traditionellen Sports und des Esports verschmelzen wird, um einzigartige Fanerlebnisse und ansprechende Inhalte für das globale Publikum von Man City und Gen.G zu schaffen."

Uns wurde auch gesagt, dass im Rahmen der Verlängerung Co-Branding-Aktivierungen für Fans in Korea stattfinden und exklusive Coaching-Programme angeboten werden. Es wird sogar ein Amateurturnier für League of Legends Spieler in ganz Korea geben.

Es ist unklar, wie lange diese Verlängerung dauern soll.