Man at Arms hat das Dunkelschwert aus The Mandalorian hervorgebracht

Im Laufe der Jahre hat Man at Arms einige fantastisch aussehende Waffen gezeigt, die sie hergestellt haben, und jetzt ist es wieder soweit. Man at Arms hat eine mittelalterliche Version der ikonischen Waffe Darksaber aus der TV-Serie The Mandalorian geschmiedet und jetzt gibt es ein Video, das ihre Schönheit zeigt.

Das Design dieses Dunkelschwerts wurde vom Künstler Jake Bartok mit 3D-Renderings von Galactic Armory erstellt. Schauen Sie sich also das Video an, in dem Man at Arms zeigt, wie sie unsere Lieblingswaffen Star Wars im mittelalterlichen Stil herstellen. Tolle Handwerkskunst, wenn ich das so sagen darf.