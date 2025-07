Mamorukun ReCurse erscheint im September für PC und Konsolen

Xbox und Japan war schon immer eine herzzerreißende Geschichte, aber Tatsache ist, dass es am Anfang ein paar Jahre für die Xbox 360 gab, in denen sie recht gut lief und die Konsole anfangs sogar eine Zeit lang besser verkaufte als die PlayStation 3.

Das führte natürlich dazu, dass viele japanische Spiele auf die Konsole kamen, eines davon war Mamorukun Curse, ein Exklusivtitel aus dem Jahr 2009. Aber es wurde nur in Japan veröffentlicht (2013 wurde es für die PlayStation 3 veröffentlicht, aber nur in den USA und zu diesem Zeitpunkt rückte die PlayStation 4 näher, so dass es nicht viele Leute interessierte), daher vermuten wir, dass viele von euch es völlig verpasst haben. Aber jetzt haben wir die Chance, es uns anzusehen.

Das Spiel wird weltweit (dank TrueAchievements) für PC, PlayStation und Xbox unter dem Namen Mamorukun ReCurse neu veröffentlicht. Dies ist ein niedliches Cute'em up mit offensichtlicher Bullet Hell-Inspiration und erinnert ein wenig an Klassiker wie den Super Nintendo Hit Pocky & Rocky. Schaut euch den Trailer unten an. Mamorukun ReCurse wird am 25. September veröffentlicht.