Mallorca hat genug von leeren, reservierten Sonnenbetten und setzt Drohnen ein, um das Problem zu bekämpfen

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An Mallorcas Stränden findet jeden Tag ein "Handtuchkrieg" statt, der am besten als "Handtuchkrieg" beschrieben werden kann. Touristen reservieren Plätze am Strand und am Pool, indem sie morgens dreist Handtücher ausbreiten. Nun haben die Behörden auf Mallorca genug und planen, Drohnen einzusetzen, um zu überprüfen, ob besetzte Liegestühle tatsächlich genutzt werden.

Mehrere Gemeinden auf der Insel, darunter Calvià und Andratx, haben bereits Zugang zu Drohnentechnologie, die für Fernüberwachung aus der Luft eingesetzt werden kann. Das ultimative Ziel ist es, die Anzahl der Beschwerden zu reduzieren, die jedes Jahr von Touristen und Hotels über leere, reservierte Liegeplätze eintreffen.

In manchen Gegenden können Menschen, die Handtücher auf diese Weise hinstellen, mit Bußgeldern von 50 bis 300 Euro rechnen. Inzwischen haben andere Teile der Balearen zusätzliche Maßnahmen eingeführt, darunter die vollständige Entfernung von Regenschirmen und Liegeplätzen. Einige Hotels nutzen auch zeitlich begrenzte Buchungssysteme oder Apps, um die Situation zu verwalten.