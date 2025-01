Mallorca-Fans prangern Belästigung in Saudi-Arabien nach Spiel gegen Real Madrid an: "Frauen wurden belästigt und machten Fotos ohne Zustimmung" Die Mallorca-Fans in Saudi-Arabien mussten während des Supercups einen Albtraum von den einheimischen Real Madrid-Fans über sich ergehen lassen.

HQ Das Spiel Real Madrid - Mallorca gestern Abend, das Halbfinale des spanischen Supercups, war nicht nur wegen des Ergebnisses (3:0 für Real Madrid) und sogar wegen der Schlägerei, die am Ende ausbrach, insbesondere zwischen Jude Bellingham, Raúl Asencio und Pablo Maffeo, in den Nachrichten. Nein, wir sprechen über das beschämende Verhalten der Zuschauer im König-Abdulla-Stadion. Da das Spiel in Saudi-Arabien ausgetragen wurde (Gastgeber des Supercups seit 2020 bis mindestens 2029), bedeutete dies, dass sich nur sehr wenige einheimische Fans einen Besuch im Stadion leisten können. Die Mehrheit der Zuschauer kommt aus der Region, und die überwiegende Mehrheit der einheimischen Fans wird die international berühmteste Mannschaft unterstützen (gestern Barcelona, heute Real Madrid). Und nach dem Spiel wurden die wenigen mallorquinischen Fans vom Rest der Öffentlichkeit belästigt, im Stadion und sogar auf dem Rückweg zum Bus. Verschiedene Mallorca-Fans sprachen mit einem spanischen Fernsehsender und prangerten an, dass die Fans "uns anriefen, Hunderte von Menschen säumten die Korridore, machten Fotos von uns ohne Zustimmung, klopften uns sogar auf den Rücken, machten sich über uns lustig, machten 3:0-Gesten mit ihren Fingern... Mit anderen Worten, es war sehr, sehr unangenehm." Dieser Fan sagt auch, dass Frauen ohne Zustimmung berührt und fotografiert wurden. Das Schlimmste war für die Frauen, die berührt wurden und ohne Zustimmung Fotos machten. Cristina Palavra, die Ehefrau des mallorquinischen Spielers Dani Rodríguez, beklagte ebenfalls, dass während des 15-minütigen Fußmarsches vom Stadion zu einem Bus niemand da war, um sie zu schützen. "Der spanische Fußballverband und alle Verantwortlichen müssen sich ernsthaft damit auseinandersetzen, warum ein Wettbewerb wie dieser in diesem Land ausgetragen wird", sagte ein Fan.