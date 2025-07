Malcolm-Jamal Warner stirbt im Alter von 54 Jahren

HQ

Malcolm-Jamal Warner, bekannt durch seine Rolle als Theo Huxtable in der kultigen Sitcom "The Cosby Show" aus den 1980er Jahren, ist im Alter von 54 Jahren auf tragische Weise verstorben. Warner war im Familienurlaub in Costa Rica, als er am Sonntag von starken Strömungen aufs Meer hinausgezogen wurde und ertrank. Trotz sofortiger Rettungsbemühungen von Strandbesuchern und örtlichen Rettungsdiensten konnte er nicht gerettet werden.

Warner wurde als Teenager berühmt, als er den einzigen Sohn der Huxtable-Familie darstellte - eine Leistung, die ihm 1986 eine Emmy-Nominierung einbrachte. Seine Karriere setzte sich weit über die Cosby Show hinaus fort, mit bemerkenswerten Rollen in Serien wie Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, Major Crimes, Suits, The Resident und 9-1-1. Neben der Schauspielerei war Warner auch ein begnadeter Musiker und Dichter und gewann 2015 einen Grammy für die beste traditionelle R&B-Performance.

Obwohl das Vermächtnis der Cosby Show durch Bill Cosbys rechtliche Probleme getrübt wurde, blieb Warner immer stolz auf das Werk und das, was es für das Publikum darstellte. Er galt weithin als einfühlsame und talentierte kulturelle Persönlichkeit – über Generationen hinweg bewundert und respektiert.

Er hinterlässt seine Frau und seine Tochter. Möge er in Frieden ruhen.