Malcolm in the Middle Revival bekommt den ersten Teaser-Trailer und das erste Veröffentlichungsdatum

Es sind 19 Jahre vergangen, seit wir Malcolm in the Middle zuletzt auf unseren Bildschirmen gesehen haben, und wir werden nicht mehr allzu lange warten, bis die Wiederbelebung zum Leben erwacht. Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass die Revival-Serie ansteht, und die Dreharbeiten wurden Anfang des Jahres abgeschlossen. Es gab Hoffnungen auf eine vielleicht Weihnachtseröffnung der neuen Serie, doch das Veröffentlichungsdatum verschiebt sie auf nächsten April.

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair ist eine vierteilige Event-Miniserie, die das Leben von Malcolm, Reese, Dewey und Francis zusammen mit ihren eigenen Familien begleitet, als sie sich wieder zum 40. Hochzeitstag von Hal und Lois zusammenfinden.

Malcolm scheint seine Familie jahrelang gemieden zu haben, was Fans der Originalserie vielleicht verstehen, wenn man bedenkt, wie chaotisch es im Haus der Wilkersons wurde. Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair wird am 10. April auf Hulu und über Disney+ in anderen Ländern Premiere feiern.