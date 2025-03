Malcolm in the Middle besetzt Dewey für neue Folgen neu

Malcolm in the Middle Das Revival ist offiziell gestartet, und viele der Darsteller der Originalserie kehren zurück, um ihre Rollen aus einer der beliebtesten Sitcoms des Fernsehens wieder aufzunehmen. Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz und andere werden zurückkehren, aber ein Gesicht, das wir nicht sehen werden, ist das von Erik Per Sullivan.

Sullivan, der in der Serie Dewey spielte, gab die Schauspielerei nach dem Finale im Jahr 2006 weitgehend auf. Zuletzt war er 2010 in einem Film zu sehen und hat seitdem ein Leben in der Wissenschaft geführt. Er war bei früheren Wiedervereinigungen der Besetzung nicht anwesend, und so macht es Sinn, dass er in diesem bevorstehenden Revival nicht anwesend ist.

Wie Variety berichtet, wird er durch Caleb Ellsworth-Clark ersetzt. Malcolms andere Brüder, Francis und Reese, werden von ihren ursprünglichen Schauspielern Christopher Masterson und Justin Berfield gespielt. Malcolms jüngster Bruder Jamie wird von Anthony Timpano gespielt und sein neuer jüngster Bruder Kelly wird von Vaughan Murray gespielt.

Die Handlung dieser Revival-Episoden dreht sich um Hal und Lois, die ihre Familie wieder vereinen, um ihren 40. Hochzeitstag zu feiern, wobei Malcolm, seine Freundin und seine Tochter in einige übliche Familienpossen verwickelt werden.

