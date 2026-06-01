Malaysia verbietet soziale Medien für Kinder unter 16 Jahren

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Wie viele andere Länder weltweit hat Malaysia nun genug von sozialen Medien und deren negativen Auswirkungen auf Kinder und führt ein pauschles Verbot ein, um Menschen unter 16 Jahren daran zu hindern, diese Plattformen zu nutzen oder zu erstellen.

Die neuen Regeln werden durch die Notwendigkeit gerechtfertigt, junge Menschen vor Mobbing zu schützen und ihre Exposition gegenüber sogenannten schädlichen oder irreführenden Inhalten zu verringern. Zu den vom Verbot abgedeckten Plattformen gehören Facebook, TikTok, Instagram und YouTube, wo die Unternehmen, denen diese Dienste gehören, Altersverifikationssysteme implementieren müssen.

Unternehmen, die die neuen Regeln nicht einhalten, riskieren Geldstrafen von bis zu 10 Millionen malaysischen Ringgits. Das Land reiht sich damit einer wachsenden Gruppe von Ländern an, die versuchen, den Zugang von Kindern zu sozialen Medien einzuschränken und gleichzeitig ihre Sicherheit im Internet zu erhöhen.