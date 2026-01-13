Malaysia und Indonesien: Die ersten Länder, die Musks Grok wegen sexualisierter KI-Bilder blockierten

HQ

Malaysia und Indonesien sind die ersten Länder, die Grok, den künstlichen Intelligenz-Chatbot, der von Elon Musks Firma xAI entwickelt wurde, blockieren, nachdem Behörden erklärten, dass er zur Erzeugung sexualisierter und nicht einvernehmlicher Bilder verwendet wird.

Regulierungsbehörden beider Länder erklärten, dass Groks Schutzmaßnahmen die Erstellung und Verbreitung manipulierter pornografischer Inhalte, darunter Bilder mit Frauen und Minderjährigen, nicht verhindern konnten. Indonesien handelte am Wochenende als erstes, gefolgt von Malaysia, und verwies auf Risiken für Privatsphäre, Würde und öffentliche Sicherheit, wenn echte Fotos ohne Zustimmung verändert werden.

Die indonesische Kommunikationsministerin Meutya Hafid bezeichnete nicht einvernehmliche sexuelle Deepfakes als schwerwiegende Menschenrechtsverletzung und warnte, dass der Missbrauch von KI den derzeitigen Schutz übertrifft. Beamte sagten, frühe Überprüfungen hätten gezeigt, dass Grok leicht verwendet werden könne, um explizite Bilder gewöhnlicher Bürger zu fälschen.

Die malaysische Kommunikationsbehörde verwies auf wiederholte Missbrauch des Chatbots und erklärte, sie habe bereits Benachrichtigungen an X Corp. und xAI herausgegeben, in denen strengere Kontrollen gefordert wurden. Der Zugang werde weiterhin blockiert bleiben, bis wirksame Schutzmaßnahmen getroffen werden, um weiteren Missbrauch zu verhindern.

Das Vorgehen in Südostasien erhöht den Druck an anderen Orten. Großbritannien hat eine Untersuchung gegen Grok eingeleitet und versucht, sogenannte "Nudifikations-Apps" zu verbieten, während Regulierungsbehörden in Europa und Indien ebenfalls genau beobachten und Musks Chatbot zu einem globalen Testfall machen, wie weit Regierungen gehen werden, um KI-generierte Inhalte zu kontrollieren.