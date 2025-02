Malapata Studio verschafft sich einen Vorsprung beim Steam Next Fest und veröffentlicht neue Demo von Camper Van: Make it Home

HQ

Das kommende Steam Next Fest findet vom 24. Februar bis zum 3. März statt, aber vor der Lawine neuer Spieletests, die bald auf der Valve-Plattform erscheinen, hat Malapata Studio beschlossen, die Engine selbst zu starten und heute, am 11. Februar, eine neue Demo von Camper Van: Make it Home zu veröffentlichen.

Diese neue Demo bietet 40 Minuten Spielzeit und führt das neue Werkstattsystem sowie mehr Optionen zur Innenausstattung, Van-Farben, eine überarbeitete Benutzeroberfläche und neue Spieloptionen ein.

Obwohl Camper Van noch kein festes Veröffentlichungsdatum hat, bestätigt das Studio, dass es noch in diesem Jahr auf dem PC und auch auf der Switch erscheinen wird. Werden Sie es versuchen? Schauen Sie sich auch unser neuestes Interview mit ihnen auf Gamereactor an.