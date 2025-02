"Make Europe great again": Rechtsextreme Führer versammeln sich in Madrid mit nationalistischer Vision, um den Kontinent "zurückzuerobern" Beflügelt durch die Rückkehr Donald Trumps drängen die europäischen Rechtsextremen in Brüssel auf eine nationalistische Wende.

HQ Madrid wurde an diesem Samstag zum Schauplatz eines ehrgeizigen Machtspiels, als sich die rechtsextremen Staats- und Regierungschefs Europas zu einem hochkarätigen Gipfel versammelten und ihre Absicht erklärten, die politische Landschaft neu zu definieren. Unter dem Motto "Make Europe Great Again" präsentierten sie die Vision eines Kontinents, der von souveränen Staaten regiert wird und frei vom Einfluss Brüssels und seiner fortschrittlichen Politik ist. An der Veranstaltung, die vom spanischen Präsidenten Santiago Abascal ausgerichtet wurde, nahmen Schlüsselfiguren wie die Französin Marine Le Pen, der italienische Matteo Salvini und der ungarische Viktor Orbán teil – alle ermutigt durch Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus, die sie als Beweis dafür feierten, dass nationalistische Politik auf dem Vormarsch ist. Die Atmosphäre tobte vor Inbrunst, als die Redner gegen Einwanderung, Woke-Ideologie und europäische Bürokratie wetterten und ihre Bewegung als historische "Rückeroberung" der kulturellen und politischen Identität Europas darstellten. Le Pen und Orbán forderten eine dramatische Abkehr von dem, was sie als "globalistische Agenda" der Europäischen Union bezeichneten, während Salvini für eine Rückkehr zu einer Politik des "gesunden Menschenverstands" plädierte, die in der nationalen Souveränität verwurzelt sei. Die Schlachtrufe fanden Widerhall bei den 2.000 Zuhörern, von denen viele Nationalflaggen schwenkten und einem Europa zujubelten, das sie als von liberalen Eliten belagert betrachten. Doch trotz der Demonstration der Einigkeit bleibt das Bündnis der Patrioten für Europa zersplittert. Wichtige nationalistische Parteien wie Giorgia Melonis Brüder Italiens und die polnische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) haben sich distanziert, weil sie sich davor hüten, einen Block vollständig zu umarmen, der selbst innerhalb des rechtsextremen Spektrums umstritten bleibt, und die internen Spaltungen werfen Fragen über die Fähigkeit des Bündnisses auf, die Macht vor zukünftigen Wahlen zu konsolidieren. Unterdessen tat Spaniens regierende Sozialistische Partei die Versammlung schnell als "ultrarechtes Spektakel" ab und argumentierte, dass ihr Einfluss auf die europäische Politik begrenzt sein würde. Angesichts des Zugewinns rechtsextremer Parteien in mehreren Ländern und der zunehmenden Unzufriedenheit der Öffentlichkeit mit den traditionellen Parteien kann die Dynamik der Bewegung jedoch nicht ignoriert werden. Ob sich dieser Schwung in einem dauerhaften Wahlerfolg niederschlägt, bleibt abzuwarten. Shutterstock